Особо опасного преступника из Бурятии задержали в Сочи

8 сентября в Сочи был задержан житель Бурятии, которого правоохранители республики искали более 10 лет. Как рассказали в республиканском МВД, мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.«С 2010 по 2011 год мужчина совместно с другими участниками преступной группы занимался вовлечением в занятие проституцией молодых девушек, по отношению к которым применял насилие и совершал иные преступления против личности. Кроме того, в 2008 году он совместно с двумя знакомыми совершил разбойное нападение на семью, следовавшую на автомашине по федеральной трассе в Прибайкальском районе, и похитил более 100 тысяч рублей», - рассказали в полиции.Тогда злоумышленнику удалось скрыться от правоохранителей, его объявили в федеральный розыск. И вот недавно оперативниками Бурятии удалось установить местонахождение преступника. Информация о нем передали полицейским Сочи, которые задержали мужчину и поместили его в СИЗО. В ближайшее время задержанного этапируют в Бурятию для проведения следственных действий.Фото: «Номер один»