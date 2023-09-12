Происшествия 12.09.2023 в 19:22

Житель Улан-Удэ пытался сжечь бывшую сожительницу вместе с детьми

Если бы план злоумышленника удался, могли погибнуть пять человек
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ пытался сжечь бывшую сожительницу вместе с детьми
Следственный комитет Бурятии раскрыл дело о поджоге жилого дома, который случился 2 сентября в СНТ «Сосновый» в Улан-Удэ. Подозреваемый в совершении преступления 33-летний горожанин задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом.

Как сообщили в следственном ведомстве, злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый бывший сожитель 28-летней женщины, которая проживала в доме с двумя детьми 3 и 8 лет. Мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и по инициативе женщины они расстались. Не смирившись с ситуацией, высказывая угрозы убийством, мужчина продолжал требовать его возвращения в семью, но каждый раз получал отказ.

Тогда, вечером 2 сентября, мужчина проник на веранду дома женщины и поджёг диван, который стоял возле входной двери. Убедившись, что веранда разгорается, злоумышленник скрылся.

В это время в доме находилась бывшая сожительница мужчины вместе с детьми, у неё гостила подруга с малолетним ребенком. К счастью, в этот момент девушке срочно потребовалось возвращаться домой. Открыв дверь, она обнаружила пожар, после чего все находившиеся в доме люди выбрались через окно. Никто из них, включая детей, не пострадал.

Поджигателя задержали спустя несколько дней. Сейчас он заключен под стражу.  

Фото: Следственный комитет Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

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