Происшествия 13.09.2023 в 09:20
Аферисты продали двум жительницам Бурятии фальшивые евро на миллион рублей
Злоумышленников удалось задержать, они взяты под стражу
Текст: Константин Воронов
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Улан-Удэ перекрыли канал поставок поддельной валюты в Бурятию. Из незаконного оборота изъято 25,5 тысяч фальшивых евро.
Как рассказали в МВД, в июле в Улан-Удэ неизвестные злоумышленники сбыли 12,5 тысяч фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Обнаружив подделку, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 66-летний ранее судимый уроженец Улан-Удэ, в настоящее время проживающий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии. Почти сразу после получения заявления о совершенном преступлении улан-удэнец был установлен и задержан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как выяснилось, в преступный сговор улан-удэнец был вовлечен во время пребывания за границей. Там он познакомился с гражданином одного из государств ближнего зарубежья и согласился помочь ему продать поддельные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы.
«Возвратившись домой, мужчина встретил нового знакомого в Улан-Удэ, поселил у своих родственников и содействовал совершению противоправной сделки, за что получил вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Иностранец спустя две недели совершил повторный рейс в Улан-Удэ с новой партией фальшивых купюр. В аэропорту его уже встретили оперативники. Сейчас оба соучастника криминальной схемы заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила Ирина Волк.
Фото: из архива «МВД МЕДИА»
Как рассказали в МВД, в июле в Улан-Удэ неизвестные злоумышленники сбыли 12,5 тысяч фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Обнаружив подделку, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 66-летний ранее судимый уроженец Улан-Удэ, в настоящее время проживающий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии. Почти сразу после получения заявления о совершенном преступлении улан-удэнец был установлен и задержан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как выяснилось, в преступный сговор улан-удэнец был вовлечен во время пребывания за границей. Там он познакомился с гражданином одного из государств ближнего зарубежья и согласился помочь ему продать поддельные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы.
«Возвратившись домой, мужчина встретил нового знакомого в Улан-Удэ, поселил у своих родственников и содействовал совершению противоправной сделки, за что получил вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Иностранец спустя две недели совершил повторный рейс в Улан-Удэ с новой партией фальшивых купюр. В аэропорту его уже встретили оперативники. Сейчас оба соучастника криминальной схемы заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила Ирина Волк.
Фото: из архива «МВД МЕДИА»
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