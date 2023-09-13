Аферисты продали двум жительницам Бурятии фальшивые евро на миллион рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Улан-Удэ перекрыли канал поставок поддельной валюты в Бурятию. Из незаконного оборота изъято 25,5 тысяч фальшивых евро.Как рассказали в МВД, в июле в Улан-Удэ неизвестные злоумышленники сбыли 12,5 тысяч фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Обнаружив подделку, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 66-летний ранее судимый уроженец Улан-Удэ, в настоящее время проживающий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии. Почти сразу после получения заявления о совершенном преступлении улан-удэнец был установлен и задержан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как выяснилось, в преступный сговор улан-удэнец был вовлечен во время пребывания за границей. Там он познакомился с гражданином одного из государств ближнего зарубежья и согласился помочь ему продать поддельные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы.«Возвратившись домой, мужчина встретил нового знакомого в Улан-Удэ, поселил у своих родственников и содействовал совершению противоправной сделки, за что получил вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Иностранец спустя две недели совершил повторный рейс в Улан-Удэ с новой партией фальшивых купюр. В аэропорту его уже встретили оперативники. Сейчас оба соучастника криминальной схемы заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила Ирина Волк.Фото: из архива «МВД МЕДИА»