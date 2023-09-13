В Бурятии осудили мужчину, убившего односельчанина трубой

В Бурятии суд вынес приговор в отношении 51-летнего жителя поселка Сахарный Завод, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении взрывчатки. Дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которая признала подсудимого виновным.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2021 года пьяный мужчина пришел в дом односельчанина, чтобы разобраться, почему тот избил свою жену. Обнаружив его спящим, злоумышленник стал бить его по голове принесенной с собой металлической трубой. От полученных травм тот умер на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый вывез тело своей жертвы в лес недалеко от поселка, где забросал его ветками и уехал домой.Кроме того, во время обыска в доме мужчины правоохранители нашли 115 грамм взрывчатого вещества.Бичурский районный суд на основании вердикта присяжных заседателей приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»