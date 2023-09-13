Происшествия 13.09.2023 в 11:29

В Бурятии из-за аварийной проводки горел дом

В момент возгорания в жилище никого не было
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за аварийной проводки горел дом
12 сентября на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение, что в селе Боций Джидинского района горит жилой дом.

«На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел изнутри. 23 минуты потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания на общей площади 42 кв.м. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожено всё имущество. Пострадавших нет: на момент возгорания в доме никого не было», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло на кухне из-за аварийного состояния электропроводки. После этого огонь распространился по всему дому.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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с 13 по 19 сентября

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