Происшествия 13.09.2023 в 11:29
В Бурятии из-за аварийной проводки горел дом
В момент возгорания в жилище никого не было
Текст: Константин Воронов
12 сентября на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение, что в селе Боций Джидинского района горит жилой дом.
«На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел изнутри. 23 минуты потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания на общей площади 42 кв.м. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожено всё имущество. Пострадавших нет: на момент возгорания в доме никого не было», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло на кухне из-за аварийного состояния электропроводки. После этого огонь распространился по всему дому.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел изнутри. 23 минуты потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания на общей площади 42 кв.м. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожено всё имущество. Пострадавших нет: на момент возгорания в доме никого не было», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло на кухне из-за аварийного состояния электропроводки. После этого огонь распространился по всему дому.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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