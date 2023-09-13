В Бурятии из-за аварийной проводки горел дом

12 сентября на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило сообщение, что в селе Боций Джидинского района горит жилой дом.«На момент прибытия первого подразделения пожарных дом горел изнутри. 23 минуты потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания на общей площади 42 кв.м. В результате пожара дом полностью выгорел изнутри, огнём уничтожено всё имущество. Пострадавших нет: на момент возгорания в доме никого не было», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло на кухне из-за аварийного состояния электропроводки. После этого огонь распространился по всему дому.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС