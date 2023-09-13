В Бурятии задержали поджигателя «Лексуса»

Задержанный 59-летний гражданин признал свою вину и рассказал, что совершил преступление на фоне ревности. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.











В Баунтовском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и уголовного розыска полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля «Лексус» в селе Багдарин.Напомним, происшествие случилось ночью 10 сентября. Во дворе жилого дома внезапно вспыхнул «Лексус», принадлежащий местной жительнице. Возгорание удалось потушить силами прибывшего на место пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара была уничтожена передняя часть автомобиля, в том числе моторный отсек. Ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.«В ходе опроса потерпевшей и просмотра записей видеонаблюдения было установлено, что к совершению преступления причастен бывший сожитель потерпевшей. При содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, когда он пытался выехать из района в Иркутскую область, где проживает», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии