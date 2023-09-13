Происшествия 13.09.2023 в 11:43

В Бурятии задержали поджигателя «Лексуса»

Им оказался бывший сожитель хозяйки авто
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержали поджигателя «Лексуса»
В Баунтовском районе Бурятии сотрудники Росгвардии и уголовного розыска полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля «Лексус» в селе Багдарин.

Напомним, происшествие случилось ночью 10 сентября. Во дворе жилого дома внезапно вспыхнул «Лексус», принадлежащий местной жительнице. Возгорание удалось потушить силами прибывшего на место пожарно-спасательного подразделения. В результате пожара была уничтожена передняя часть автомобиля, в том числе моторный отсек. Ущерб составил порядка 900 тысяч рублей.

«В ходе опроса потерпевшей и просмотра записей видеонаблюдения было установлено, что к совершению преступления причастен бывший сожитель потерпевшей. При содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, когда он пытался выехать из района в Иркутскую область, где проживает», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Задержанный 59-летний гражданин признал свою вину и рассказал, что совершил преступление на фоне ревности. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.



Фото: Росгвардия Бурятии
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