В Бурятии зафиксировали ночное землетрясение

Сегодня в 1.17 ночи сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кабанском районе Бурятии. Его эпицентр находился вблизи села Кудара, сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».Магнитуда землетрясения составила 4 балла. О каких-либо разрушениях не сообщается.Фото: seis-bykl.ru