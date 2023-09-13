Происшествия 13.09.2023 в 12:17
В Бурятии зафиксировали ночное землетрясение
Его эпицентр находился в Кабанском районе
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 1.17 ночи сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кабанском районе Бурятии. Его эпицентр находился вблизи села Кудара, сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».
Магнитуда землетрясения составила 4 балла. О каких-либо разрушениях не сообщается.
Фото: seis-bykl.ru
Магнитуда землетрясения составила 4 балла. О каких-либо разрушениях не сообщается.
Фото: seis-bykl.ru
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