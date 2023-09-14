В Улан-Удэ мужчина прыгнул в реку прямо в одежде

Вчера утром по номеру 112 позвонил местный житель. Он рассказал, что трое мужчин подъехали на автомобиле к берегу реки Уда со стороны микрорайона Батарейка. Один из компании прыгнул в одежде в воду и поплыл. При этом, его приятели уехали, сообщают в администрации города.

«Неравнодушный горожанин увидел происшествие из окна своей квартиры по улице Трубачеева и сообщил, что на реке Уда тонет мужчина, просит помощи»,

- рассказали спасатели.



На место выехала дежурная смена Поисково-спасательной службы Улан-Удэ. Жителя достали из воды и передали скорой медицинской помощи. Что им двигало – непонятно.





Фото: мэрия Улан-Удэ