Происшествия 14.09.2023 в 09:59

В Улан-Удэ мужчина прыгнул в реку прямо в одежде

Неравнодушный очевидец вызвал спасателей
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ мужчина прыгнул в реку прямо в одежде

Вчера утром по номеру 112 позвонил местный житель. Он рассказал, что трое мужчин подъехали на автомобиле к берегу реки Уда со стороны микрорайона Батарейка. Один из компании прыгнул в одежде в воду и поплыл. При этом, его приятели уехали, сообщают в администрации города.

«Неравнодушный горожанин увидел происшествие из окна своей квартиры по улице Трубачеева и сообщил, что на реке Уда тонет мужчина, просит помощи»,

 - рассказали спасатели.
 На место выехала дежурная смена Поисково-спасательной службы Улан-Удэ. Жителя достали из воды и передали скорой медицинской помощи. Что им двигало – непонятно.



Фото: мэрия Улан-Удэ

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