Происшествия 14.09.2023 в 13:10
В Бурятии без вести пропал 45-летний житель
Мужчину не видели с 5 сентября
Текст: Евгения Гармаева
В Заиграевском районе пропал местный житель. Андрей Александрович Лыткин, проживающий в селе Ташелан, исчез 5 сентября. С тех пор 45-летний мужчина не связывался с родными. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» призывает добровольцев поучаствовать в поисках.
Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.
Одежда: черная спортивная кофта, черные брюки и туфли.
Инфорг поиска: Надежда 89085983400
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт в РБ"