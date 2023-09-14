Происшествия 14.09.2023 в 13:10

В Бурятии без вести пропал 45-летний житель

Мужчину не видели с 5 сентября
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии без вести пропал 45-летний житель

В Заиграевском районе пропал местный житель. Андрей Александрович Лыткин, проживающий в селе Ташелан, исчез 5 сентября. С тех пор 45-летний мужчина не связывался с родными. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» призывает добровольцев поучаствовать в поисках.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Одежда: черная спортивная кофта, черные брюки и туфли.

Инфорг поиска: Надежда 89085983400



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт"  8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: "Лиза Алерт в РБ"

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