В Бурятии без вести пропал 45-летний житель

В Заиграевском районе пропал местный житель. Андрей Александрович Лыткин, проживающий в селе Ташелан, исчез 5 сентября. С тех пор 45-летний мужчина не связывался с родными. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» призывает добровольцев поучаствовать в поисках.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.

Одежда: черная спортивная кофта, черные брюки и туфли.

Инфорг поиска: Надежда 89085983400







Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).





Фото: "Лиза Алерт в РБ"