Происшествия 14.09.2023 в 15:29
В районе Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы
Подросток получил серьезную травму на сенокосе
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пострадал ребенок. Как сообщают в Территориальном центре медицины катастроф, подросток 13-ти лет получил травмы, находясь на сенокосе с родителями. Ребенок получил серьезную травму от вил и был доставлен в Центральную районную больницу.
«Тем же вечером с использованием специализированного санитарного транспорта успешно эвакуировали пострадавшего ребенка в Детскую Республиканскую Клиническую Больницу города Улан-Удэ»,Врачи желают школьнику скорейшего выздоровления и призывают взрослых внимательнее следить за детьми.- сообщили в ТЦМК.
Фото: Номер один