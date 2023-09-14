В районе Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы

В районе Бурятии пострадал ребенок. Как сообщают в Территориальном центре медицины катастроф, подросток 13-ти лет получил травмы, находясь на сенокосе с родителями. Ребенок получил серьезную травму от вил и был доставлен в Центральную районную больницу.

«Тем же вечером с использованием специализированного санитарного транспорта успешно эвакуировали пострадавшего ребенка в Детскую Республиканскую Клиническую Больницу города Улан-Удэ», - сообщили в ТЦМК.



Врачи желают школьнику скорейшего выздоровления и призывают взрослых внимательнее следить за детьми.