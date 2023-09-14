Происшествия 14.09.2023 в 15:29

В районе Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы

Подросток получил серьезную травму на сенокосе
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы

В районе Бурятии пострадал ребенок. Как сообщают в Территориальном центре медицины катастроф, подросток 13-ти лет получил травмы, находясь на сенокосе с родителями. Ребенок получил серьезную травму от вил и был доставлен в Центральную районную больницу.

«Тем же вечером с использованием специализированного санитарного транспорта успешно эвакуировали пострадавшего ребенка в Детскую Республиканскую Клиническую Больницу города Улан-Удэ», 
- сообщили в ТЦМК.
Врачи желают школьнику скорейшего выздоровления и призывают взрослых внимательнее следить за детьми.

Фото: Номер один

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