Происшествия 14.09.2023 в 16:30
В Бурятии пострадавшую в горах туристку эвакуировали на вертолете
Женщина выразила признательность команде спасателей
Текст: Евгения Гармаева
Накануне Байкальскому поисково-спасательному отряду пришло письмо-благодарность от туристки, спасенной в горах Восточных Саян.
Туристка сообщила, что в первый раз попала в такую ситуацию, хотя имеет большой опыт в походах. В свою очередь, бурятские спасатели желают женщине скорейшего выздоровления и только безопасных путешествий в будущем.
«Выражаю огромную благодарность всем членам Никольского поисково-спасательного отряда и врачу за быстрое реагирование, поддержку и доброту. 30 августа я сломала ногу недалеко от пика Дружбы. Травма была очень серьезная. После нашего сообщения о помощи, в течение суток за мной был послан вертолет. Я очень благодарна, что есть такие люди, и что мне так повезло получить их поддержку. В людях были видны опыт и желание помочь. До сих пор нахожусь на лечении в клинической больнице в травматологическом отделении»,
- поделилась женщина.
Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд