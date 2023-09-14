В Бурятии пострадавшую в горах туристку эвакуировали на вертолете

Накануне Байкальскому поисково-спасательному отряду пришло письмо-благодарность от туристки, спасенной в горах Восточных Саян.

«Выражаю огромную благодарность всем членам Никольского поисково-спасательного отряда и врачу за быстрое реагирование, поддержку и доброту. 30 августа я сломала ногу недалеко от пика Дружбы. Травма была очень серьезная. После нашего сообщения о помощи, в течение суток за мной был послан вертолет. Я очень благодарна, что есть такие люди, и что мне так повезло получить их поддержку. В людях были видны опыт и желание помочь. До сих пор нахожусь на лечении в клинической больнице в травматологическом отделении»,



- поделилась женщина.

