Происшествия 15.09.2023 в 09:09
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили школьницу
К счастью, девочка серьезно не пострадала
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 14 сентября на ул. Дорожная в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Ипсум» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила школьницу. В результате наезда 13-летняя девочка получила травмы и была доставлена в больницу. После осмотра и оказания помощи медики отпустили её домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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