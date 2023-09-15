В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили школьницу

ДТП произошло вечером 14 сентября на ул. Дорожная в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Ипсум» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила школьницу. В результате наезда 13-летняя девочка получила травмы и была доставлена в больницу. После осмотра и оказания помощи медики отпустили её домой.Фото: ГИБДД Бурятии