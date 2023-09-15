В Улан-Удэ четверо мужчин заживо сожгли должника

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех мужчин, обвиняемых в разбойном нападении и убийстве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2022 года 54-летний житель Улан-Удэ организовал нападение на своего соседа, который был должен ему денег. Для исполнения преступления он привлек своего родственника и двух его знакомых. Распределив роли, злоумышленники ворвались к потерпевшему домой, избили его и потребовали передачи денег в сумме, значительно превышающей долг.Не добившись выполнения своих требований, один из нападавших облил мужчину горючей жидкостью и поджег его. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался.Как отметили в прокуратуре, обвиняемым грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный суд Бурятии.Фото: pixabay.com