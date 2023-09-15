Происшествия 15.09.2023 в 10:00

В Улан-Удэ ужесточили наказание водителю-наркоману

Ближайший год мужчина проведет в колонии
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ужесточили наказание водителю-наркоману
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего горожанина, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2022 года молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, ехал на автомобиле «Субару Легаси», принадлежащим его знакомому. Машину остановили сотрудники ГИБДД. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина с 2014 года состоит на учете у врача-нарколога, имеет судимость за совершение аналогичного преступления и был лишен водительских прав.

Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал парня виновным и приговорил его к году лишения свободы условно, а также лишил водительских прав на 2 года.

Гособвинитель посчитал такой приговор слишком мягким и обжаловал его, поскольку «отбытое осужденным наказание в виде обязательных работ по предыдущему приговору не оказало должного воспитательного воздействия на него».

Верховный суд Бурятии, повторно рассмотрев уголовное дело, согласился с доводами прокурора. По новому приговору мужчина получил 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Фото: «Номер один»
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пьяные водители

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