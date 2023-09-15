В Улан-Удэ 24-летнему наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы

Бурятская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в совершении 6 преступлений, предусмотренных частью 4 и частью 5 статьи 228 УК РФ, а именно – сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Отметим, среди санкций по этой статье - лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет, штраф до одного миллиона рублей и т.д. Кроме того, молодой человек обвиняется в легализации денег, полученных в результате преступной деятельности.

По версии следствия, парень действовал в составе преступной группировки и раскладывал по республике «закладки». Отправка наркотических средств осуществлялась авиационным транспортом. Улан-удэнца задержали в марте 2023 года, когда он получал очередную партию синтетических наркотиков. Его заключили под стражу. Всего из незаконного оборота изъято около 800 гр. наркотических средств.



«Полученные от реализации наркотических средств финансовые средства (лайткоины) мужчина легализовал путем проведения нескольких финансовых операций, в результате которых на его счет поступили денежные средства»,

- сообщили следователи СО Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд.