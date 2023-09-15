Происшествия 15.09.2023 в 12:53

В Улан-Удэ 41-летний житель потерял деньги, одолжив их «брату»

Аккаунт родственника взломали мошенники
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ 41-летний житель потерял деньги, одолжив их «брату»

41-летний улан-удэнец лишился около 60 тысяч рублей, сообщают в МВД Бурятии. Житель откликнулся на сообщение брата в мессенджере – его попросили «одолжить денег до завтра».

Мужчина, не раздумывая, перевел сумму через мобильное приложение на банковский счет из сообщения. Спустя несколько часов, когда ему наконец удалось дозвониться до брата, выяснилось, что его профиль в мессенджере был взломан мошенниками. По данному факту возбуждено уголовное дело. МВД по Республике Бурятия предупреждает: никогда не переводите деньги, не убедившись, что их действительно просит ваш знакомый или близкий человек.


Фото: Номер один

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