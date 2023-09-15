Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег

В полицию Джидинского района обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что накануне вечером в соцсетях ей пришло сообщение от ее сестры, что якобы один из банков в честь своего юбилея дарит всем по 5200 рублей. Будто бы, для того, чтобы получить денежные средства, необходимо прислать в SMS -сообщении номер банковской карты.

«Заявительница, следуя инструкциям отправила номер, три цифры с обратной стороны своей банковской карты и код для подтверждения операции, который ей прислали в SMS на указанные реквизиты банка. По итогу с ее карты списали 17 тысяч рублей. После этого женщина позвонила своей сестре и узнала, что ее страница взломана и никаких сообщений она не отправляла», - рассказали в МВД Бурятии.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщал «Номер один», ранее в полиции рассказывали, что местный житель лишился денег, получив сообщение от своего «брата».