Происшествия 15.09.2023 в 17:34

Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег

Она получила сообщение от «сестры»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег

В полицию Джидинского района обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что накануне вечером в соцсетях ей пришло сообщение от ее сестры, что якобы один из банков в честь своего юбилея дарит всем по 5200 рублей. Будто бы, для того, чтобы получить денежные средства, необходимо прислать в SMS -сообщении номер банковской карты.

«Заявительница, следуя инструкциям отправила номер, три цифры с обратной стороны своей банковской карты и код для подтверждения операции, который ей прислали в SMS на указанные реквизиты банка. По итогу с ее карты списали 17 тысяч рублей. После этого женщина позвонила своей сестре и узнала, что ее страница взломана и никаких сообщений она не отправляла»,

- рассказали в МВД Бурятии.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Улан-Удэ 41-летний житель потерял деньги, одолжив их «брату»
15.09.2023 в 12:53
Как сообщал «Номер один», ранее в полиции рассказывали, что местный житель лишился денег, получив сообщение от своего «брата».


Фото: Номер один

Теги
мвд по бурятии мошенничество

Все новости

В Бурятии Северобайкальск лишился горсовета
15.09.2023 в 17:53
В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину
15.09.2023 в 17:36
Жительница Бурятии хотела получить подарок, но в итоге лишилась денег
15.09.2023 в 17:34
Строительство нового здания Верховного суда Бурятии началось в Улан-Удэ
15.09.2023 в 17:28
В Улан-Удэ начали проектирование путепровода в районе Читинского переезда
15.09.2023 в 17:02
Жителей Левого берега Улан-Удэ готовят к переходу на электроотопление
15.09.2023 в 16:35
Улан-Удэ признали одним из самых «мобильных» городов России
15.09.2023 в 16:26
В Бурятии обнаружили массу опасных аттракционов
15.09.2023 в 16:06
Роспотребнадзор Бурятии выявил кишечную палочку в Селенге
15.09.2023 в 16:00
В Бурятии бригада медиков эвакуировала двух детей из районов
15.09.2023 в 15:42
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ разыскивают молодую женщину
С 4 сентября она не выходит на связь с родственниками
15.09.2023 в 17:36
В Бурятии бригада медиков эвакуировала двух детей из районов
Их транспортировали по воздуху в городские больницы
15.09.2023 в 15:42
ДТП с мотоциклистом произошло на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ
Байкер получил травмы
15.09.2023 в 15:08
Житель Улан-Удэ планировал перебросить в колонию телефон и наркотики
Для этого мужчина решил прибегнуть к помощи арбалета
15.09.2023 в 14:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru