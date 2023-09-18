В Бурятии возбудили уголовное дело на лесного контрабандиста

Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере оборота лесоматериалов.«В июле 2022 года один из участников внешнеэкономической деятельности при экспорте подал 12 деклараций на пиломатериалы хвойных пород, содержащие недостоверные сведения об их поставщике. Для легализации древесины он внес в Единую государственную автоматизированную информационную систему фиктивную информацию о покупке лесоматериалов. Общий объем экспортированных таким образом лесоматериалов составил более 2,7 тыс. кубометров, а их стоимость - свыше 13,8 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Материалы проверки прокуратура направила в таможню. По результатам их рассмотрения таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).Фото: «Номер один»