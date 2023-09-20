В Улан-Удэ на первоклассника напала стая собак

Очередное нападение собак на ребенка случилось в Улан-Удэ утром 19 сентября. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, на ул. Туполева на первоклассника напала стая из пяти крупных собак. Чипов на них не было.– В настоящее время отловлено четыре собаки из той стаи. В том числе две течные самки. Работы продолжаются. С наступлением низких температур безнадзорные животные сбиваются в стаи, также начался период «собачьих свадеб», что несет в себе еще большую опасность для горожан. Этот случай подтверждает наши прогнозы. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев и не отпускать собак на самовыгул, – сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.О стаях собак нужно сообщать в службы отлова по следующим телефонам:– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;– в Железнодорожном – ООО «Ананда», 62-19-99;– в Октябрьском - ИП Жихарева, 67-92-92.Фото: «Номер один»