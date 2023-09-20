Происшествия 20.09.2023 в 09:45

Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранцев

Женщина пошла на преступление по просьбе мужа
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранцев
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в фиктивной постановке на учет иностранцев.

«В сентябре 2022 года улан-удэнка по просьбе своего супруга зарегистрировала четырех иностранных граждан в принадлежащем ей на праве собственности жилом помещении, заполнила и передала в миграционную службу уведомления об их прибытии в адрес регистрации. При этом она знала, что пребывать по данному адресу они не намерены», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал женщину виновной и приговорил её к штрафу в размере 110 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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