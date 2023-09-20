Жительница Улан-Удэ потеряла 300 тысяч после устройства на «удаленную работу»

16 сентября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась горожанка. Она сообщила, что несколько дней назад на ее телефон стали поступать звонки от незнакомого мужчины, предлагавшего дистанционную работу. Деятельность не требовала специальных навыков, а только «пару свободных часов для размещения информации на определенных сайтах». Объяснив суть будущей трудовой деятельности, собеседник попросил реквизиты карты горожанки и код с обратной стороны, якобы, для перечисления зарплаты.В итоге лже-работодатель дистанционно оформил кредит на имя потерпевшей, а затем списал все средства.«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников при поиске работы в интернете, необходимо тщательно проверять работодателя», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»