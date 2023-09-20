Происшествия 20.09.2023 в 10:58

В Бурятии пьяный водитель «БМВ» врезался в столб

В аварии пострадал 13-летний пассажир иномарки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный водитель «БМВ» врезался в столб
ДТП произошло в 12 часов ночи в поселке Сахарный Завод Бичурского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Заводской пьяный 25-летний водитель «БМВ», не имеющий прав, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии 13-летний пассажир иномарки получил травмы различной степени тяжести.

Еще одно дорожное происшествие случилось вечером в Кяхтинском районе. Там 17-летний водитель автомобиля «Рено Колеос», не имеющий прав, ехал со стороны Улан-Удэ в направлении поселка Слобода. Парень не справился с управлением и слетел с дороги. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован.

 
Фото: ГИБДД Бурятии
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