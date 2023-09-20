Происшествия 20.09.2023 в 11:56

В районе Бурятии тушили пожар в многоквартирном доме

Причиной стало неосторожное обращение с огнем
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии тушили пожар в многоквартирном доме

Сегодня утром, 20 сентября, огнеборцы выезжали на ЧП в поселок Селенгинск Кабанского района. Прибыли на место пожара за 4 минуты и застали сильное задымление - в одной из квартир трехэтажки загорелся диван. К счастью, огонь не успел распространиться на другие квартиры - очаг возгорания ликвидировали за 27 минут. Однако жилье успело пострадать.

«В результате пожара в квартире выгорела гостиная 16 кв.м., обгорела кухня на площади 8 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет: проживающая девушка и жильцы многоквартирного трёхэтажного дома смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных», 

- сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС. 
 В тушении участвовал Кабанский отряд ГПС РБ вместе с активистами Бурятского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.




Фото: Номер один

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