В районе Бурятии тушили пожар в многоквартирном доме

Сегодня утром, 20 сентября, огнеборцы выезжали на ЧП в поселок Селенгинск Кабанского района. Прибыли на место пожара за 4 минуты и застали сильное задымление - в одной из квартир трехэтажки загорелся диван. К счастью, огонь не успел распространиться на другие квартиры - очаг возгорания ликвидировали за 27 минут. Однако жилье успело пострадать.

«В результате пожара в квартире выгорела гостиная 16 кв.м., обгорела кухня на площади 8 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет: проживающая девушка и жильцы многоквартирного трёхэтажного дома смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных»,

- сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.



В тушении участвовал Кабанский отряд ГПС РБ вместе с активистами Бурятского республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества.







Фото: Номер один