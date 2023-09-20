В Бурятии выявлен новый случай бешенства

В одном из хозяйств села Колобки Иволгинского района обнаружили труп лисицы. Оперативное лабораторное исследование подтвердило наличие в нем вируса бешенства, сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.«Ветеринарные специалисты уже начали работу по ликвидации распространения болезни. На территории неблагополучного пункта ветеринары вакцинируют восприимчивое поголовье против бешенства. Это крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, собаки, кошки», - рассказали в ведомстве.По оперативным данным, на территории села Колобки содержатся 397 голов КРС, 45 свиней и 4 головы мелкого скота.Как отметили в Управлении ветеринарии, это уже третий случай бешенства в Иволгинском районе с начала августа. Всего с начала года случаи бешенства были зарегистрированы в Мухоршибирском, Селенгинском, Кяхтинском и Иволгинском районах.Фото: Управление ветеринарии