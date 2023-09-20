В Бурятии забытый тепловентилятор едва не спалил здание муниципалитета

Утром, 19-го сентября в экстренную службу сообщили о задымлении в здании Муниципального казённого учреждения культуры «Управления образования» Тункинского района.

На вызов выехал дежурный караул тункинских огнеборцев в составе 4 человек с 2 автоцистернами. На момент прибытия пожарных в здании стоял густой дым, но открытого горения не было. Пожарные обесточили дом и начали осмотр. В итоге они обнаружили в кабинете сгоревший тепловентилятор. Причиной дыма стало короткое замыкание – по предварительной информации, работники учреждения забыли его выключить после конца рабочего дня.

Пострадавших нет: на момент возгорания в здании муниципалитета никого не находилось, уточняют в пресс-службе РА ГО и ЧС. Работники учреждения пришли утром, обнаружив сильное возгорание внутри здания и быстро позвонили на номер «112».





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