Происшествия 20.09.2023 в 13:17
В Бурятии неадекватный житель разбивал окна и ломился в дом к девушкам
Хулиган пытался скрыться, но росгвардейцы нашли его по рубашке
Текст: Евгения Гармаева
Ночью в полицию села Курумкан поступило сообщение от местных жителей. Они рассказали, что в доме по соседству неизвестный разбивает окна и пинает автомобиль. Сельчане описали неадекватного мужчину – худощавый, одет в рубашку. На место выехал отряд Росгвардии, но хулиган успел сбежать. В доме правоохранители обнаружили двух девушек.
Ранее судимый 19-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции. По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб оценивается в 25 тысяч рублей.
«Хозяйка дома предположила, что это может быть знакомый их общей подруги. Взяв адрес подозреваемого, росгвардейцы направились к нему домой. По дороге сотрудники нашли брошенную рубашку, а чуть дальше – и самого молодого человека, который попытался забежать к себе домой, но был задержан»,
- рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: Росгвардия Бурятии