Происшествия 20.09.2023 в 13:28

В Бурятии потушили пожар на территории СТО

Огонь едва не перекинулся на АЗС по соседству
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили пожар на территории СТО
19 сентября в экстренные службы поступило сообщение о задымлении возле автомобильной заправочной станции в селе Челутай Заиграевского района. К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.

«На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены баня и неэксплуатируемое складское помещение СТО. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, который располагался в двух метрах, и АЗС. Благодаря быстрому реагированию личного состава распространение огня удалось предотвратить. Для полной ликвидации пожара огнеборцам потребовалось более двух с половиной часов», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара были уничтожены баня на площади 9 кв.м. и складское здание на площади 300 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания возник в бане и перешел на здание СТО. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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