В Бурятии потушили пожар на территории СТО

19 сентября в экстренные службы поступило сообщение о задымлении возле автомобильной заправочной станции в селе Челутай Заиграевского района. К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.«На момент прибытия первого подразделения огнём были охвачены баня и неэксплуатируемое складское помещение СТО. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, который располагался в двух метрах, и АЗС. Благодаря быстрому реагированию личного состава распространение огня удалось предотвратить. Для полной ликвидации пожара огнеборцам потребовалось более двух с половиной часов», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара были уничтожены баня на площади 9 кв.м. и складское здание на площади 300 кв.м. По предварительным данным, очаг возгорания возник в бане и перешел на здание СТО. Причины пожара сейчас устанавливаются.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС