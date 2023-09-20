Житель Бурятии, не застав возлюбленную, обворовал её дом

17 сентября в полицию Северобайкальска обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный совершил кражу из дома её дочери, уехавшей в отпуск за пределы республики. Злоумышленника она застала в жилище, когда в очередной раз пришла накормить животных и проверить сохранность вещей.Как рассказали в МВД Бурятии, вначале горожанку насторожила запертая изнутри входная дверь дома: недолго думая, она взломала щеколду. Вторая дверь, ведущая уже в жилые помещения, оказалась открыта. Наблюдая из веранды, женщина заметила шевеление вещей на бельевой веревке в коридоре прихожей, а затем услышала бой стекла: незваный гость скрылся через окно спальни.Вещи в доме были перевернуты. Похищены два телевизора, компьютер, ноутбук, две пары акустических колонок, ножной тренажёр и Wi-Fi-роутер. Женщина сразу же позвонила в полицию. Ущерб, предварительно, составил 50 тысяч рублей.«Выехавшая на адрес следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. В частности, были сняты отпечатки пальцев с обнаруженной в зале бутылки из-под пива. По ним установили личность подозреваемого. Уже через несколько часов 36-летний бывший ухажер хозяйки дома был задержан и признался в краже», - сообщили в МВД Бурятии.Мужчина рассказал, что изрядно выпив, решил навестить возлюбленную, но в связи с её отсутствием совершил кражу. Ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны, был осужден за тяжкие преступления. В апреле он освободился из колонии.По словам злоумышленника, через окно он проник в дом, сложил в пододеяльники всю технику и вынес в заброшенное строение неподалеку. Затем, вернувшись в поисках иных ценностей, обнаружил в холодильнике бутылку спиртного и, осушив её, уснул. Сон прервали звуки нагрянувшей в жилище матери потерпевшей.«Похищенные вещи изъяты сотрудниками полиции. Подозреваемый заключен под стражу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается», - сообщили в полиции.Фото: «Номер один»