Происшествия 20.09.2023 в 15:16

Мошенники массово взламывают аккаунты улан-удэнцев

Только за сутки жертвами интернет-преступников стали трое горожанок
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Текст: Андрей Константинов
Мошенники массово взламывают аккаунты улан-удэнцев
МВД Бурятии предупреждает жителей республики об участившихся случаях взломов аккаунтов в мессенджерах. Получая доступ к сервису, аферисты от имени владельца просят занять им денег, которые в итоге похищают.

Как уточнили в полиции, только за прошедшие сутки зарегистрировано три подобных случая. Все они произошли в Улан-Удэ.

Так, вечером 18 сентября 61-летней воспитательнице детской школы искусств в мессенджере написал коллега. Мужчина попросил занять до утра 30 тысяч рублей, объяснив, что его карту заблокировали, а ему нужно срочно вернуть долг другому человеку. Текстовым сообщением коллега направил номер банковской карты, якобы, принадлежащей гражданину. Улан-удэнка перечислила требуемую сумму, а на следующий день в рабочем чате увидела предупреждение от собеседника о взломе его аккаунта.

Аналогичная ситуация произошла с 50-летней горожанкой, работающей в сфере здравоохранения. Поверив сообщению «подруги» о срочной необходимости 30 тысяч рублей и замороженных счетах, она перевела ей средства. А когда позвонила, чтобы уведомить о перечислении, узнала: никаких денег приятельница не просила.

Жертвой аферистов стала и 71-летняя жительница поселка Энергетик. Она лишилась 45 тысяч рублей, которые, как полагала, отправила знакомой.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские призывают жителей региона к бдительности. Перепроверяйте все поступающие к вам сообщения о просьбе займа прежде чем переводить сбережения», - предупреждают в МВД Бурятии.

Напомним, на днях интернет-преступники взломали аккаунт зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова и от имени чиновника просили перечислить им деньги.

Фото: «Номер один»
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