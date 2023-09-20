Житель Улан-Удэ нашел наркотики и попался правоохранителям

Советский районный суд в Улан-Удэ вынес приговор в отношении ранее судимого горожанина. Мужчина, как он утверждал на допросах, купил в интернет-магазине гашиш. Однако когда он за ним приехал, то вместо гашиша нашел мефедрон.

В январе 2023 года горожанин в одном из интернет-магазинов более чем за 3000 рублей приобрел для себя наркотическое средство – гашиш.

На следующий день он пришел к месту закладки, но не смог её найти. Во время поисков он увидел следы на снегу и предположил, что это следы наркоторговца. Он прошел по ним и нашел большой сверток, который забрал.

«Он решил, что это наркотик, в том числе, что внутри находится любой другой вид наркотика, включая синтетический», - отмечается в материалах дела.

Далее мужчина вызвал такси, сел в него и поехал домой. По пути его задержали сотрудники полиции.

Горожанин утверждал, что наркотические средства он сбывать не собирался, а приобрел их с целью хранения для собственного потребления. Уже два года он потреблял наркотики и состоял на учете у врача-нарколога с диагнозом «пагубное употребление психостимуляторов», к которым также относится мефедрон.

Суд признал жителя Бурятии виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и по совокупности неотбытых наказаний назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.





Фото: "Номер один"