Крупное ДТП произошло на федеральной трассе в Бурятии

Крупное ДТП произошло вечером 20 сентября на 151-м км федеральной трассы Улан-Удэ – Кяхта в Селенгинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 40-летний водитель «Тойоты Кресты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ехавшими в попутном направлении автомобилями «Тойота Премио» и «Хонда ЦРВ».





«В результате аварии у водителя «Кресты» и 54-летней пассажирки «Хонды» диагностированы ушибы и ссадины. После осмотра и оказания медицинской помощи они отпущены домой», - рассказали в Госавтоинспекции.





Фото: ГИБДД Бурятии