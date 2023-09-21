В центре Улан-Удэ пенсионер украл рюкзак у школьницы

17 сентября в Улан-Удэ поступило заявление от 40-летней горожанки. Женщина сообщила, что обокрали ее дочь-подростка.

«На площади Революции со скамьи исчез её рюкзак с сотовым телефоном, 5 тысячами рублей и косметичкой. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Сама девятиклассница в этот момент играла с ребятами в волейбол»,

- сообщили в МВД Бурятии.



На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Полицейские изъяли видеозапись с установленной неподалеку камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как к лавочке подходит и забирает имущество пожилой мужчина. Уже через пару дней подозреваемый был опознан и задержан на той же площади.



«Им оказался 69-летний уроженец Бурятии, вернувшийся в регион спустя несколько лет из Псковской области. По его словам, в республике он планировал нанести визит дочери, но не нашел её по старому адресу места жительства и был вынужден бродяжничать. Свою причастность к краже он подтвердил»,

- сообщили в ведомстве.



Отметим, ранее он привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.





Фото: Номер один