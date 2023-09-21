Происшествия 21.09.2023 в 11:23

В центре Улан-Удэ пенсионер украл рюкзак у школьницы

Житель вернулся из другого региона, не нашел дочь и стал бродягой
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ пенсионер украл рюкзак у школьницы

17 сентября в Улан-Удэ поступило заявление от 40-летней горожанки. Женщина сообщила, что обокрали ее дочь-подростка.

«На площади Революции со скамьи исчез её рюкзак с сотовым телефоном, 5 тысячами рублей и косметичкой. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Сама девятиклассница в этот момент играла с ребятами в волейбол»,

- сообщили в МВД Бурятии.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Полицейские изъяли видеозапись с установленной неподалеку камеры видеонаблюдения. На кадрах было видно, как к лавочке подходит и забирает имущество пожилой мужчина. Уже через пару дней подозреваемый был опознан и задержан на той же площади.

«Им оказался 69-летний уроженец Бурятии, вернувшийся в регион спустя несколько лет из Псковской области. По его словам, в республике он планировал нанести визит дочери, но не нашел её по старому адресу места жительства и был вынужден бродяжничать. Свою причастность к краже он подтвердил»,

 - сообщили в ведомстве.
Отметим, ранее он привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



Фото: Номер один

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