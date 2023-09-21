Происшествия 21.09.2023 в 11:53

В Бурятии два села остались без света из-за возгорания электроопоры

Пожар возник от короткого замыкания
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии два села остались без света из-за возгорания электроопоры
Рано утром 21 сентября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании опоры линии электропередачи в селе Байкало-Кудара Кабанского района. На место происшествия направился дежурный караул ближайшей пожарной части.

«До места пожара огнеборцы прибыли за 2 минуты. Еще 11 минут потребовалось на ликвидацию очага возгорания. В результате пожара повреждена крестовина электрической опоры и уничтожена поперечина между столбами. Данная линия частично снабжала электроэнергией населённые пункты, из-за чего под отключение попали 2 села – Байкало-Кудара и Корсаково», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводов на опоре. Электроснабжение в Корсаково и Байкало-Кударе восстановили в 9:37 часов.

Фото: «Номер один»
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