В Бурятии два села остались без света из-за возгорания электроопоры

Рано утром 21 сентября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании опоры линии электропередачи в селе Байкало-Кудара Кабанского района. На место происшествия направился дежурный караул ближайшей пожарной части.«До места пожара огнеборцы прибыли за 2 минуты. Еще 11 минут потребовалось на ликвидацию очага возгорания. В результате пожара повреждена крестовина электрической опоры и уничтожена поперечина между столбами. Данная линия частично снабжала электроэнергией населённые пункты, из-за чего под отключение попали 2 села – Байкало-Кудара и Корсаково», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводов на опоре. Электроснабжение в Корсаково и Байкало-Кударе восстановили в 9:37 часов.Фото: «Номер один»