В Бурятии полицейский застрелил «домашнего» волка

Днём 17 сентября полицию Баунтовского района поступило сообщение от 49-летнего жителя села Багдарин. Мужчина сообщил, что волк, которого он полтора года назад принес из леса домой, выскочил из вольера. Животное ведет себя агрессивно, кидается на хозяина и нанесло ему несколько рваных укусов.«Прибыв на место происшествия, полицейские решили попробовать загнать дикое животное обратно в вольер. Однако волк бросился на сотрудника и попытался укусить. На основании федерального закона «О полиции» для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью сотрудника, оперуполномоченный несколько раз выстрелил в него и нейтрализовал», - рассказали в МВД Бурятии.Оценку правомерности применения полицейским табельного оружия даст служебная проверка.Фото: «Номер один»