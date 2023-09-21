Происшествия 21.09.2023 в 13:02

В Бурятии полицейский застрелил «домашнего» волка

Животное вырвалось из вольера и покусало хозяина
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полицейский застрелил «домашнего» волка
Днём 17 сентября полицию Баунтовского района поступило сообщение от 49-летнего жителя села Багдарин. Мужчина сообщил, что волк, которого он полтора года назад принес из леса домой, выскочил из вольера. Животное ведет себя агрессивно, кидается на хозяина и нанесло ему несколько рваных укусов.

«Прибыв на место происшествия, полицейские решили попробовать загнать дикое животное обратно в вольер. Однако волк бросился на сотрудника и попытался укусить. На основании федерального закона «О полиции» для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью сотрудника, оперуполномоченный несколько раз выстрелил в него и нейтрализовал», - рассказали в МВД Бурятии.

Оценку правомерности применения полицейским табельного оружия даст служебная проверка.

Фото: «Номер один»
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