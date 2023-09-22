Происшествия 22.09.2023 в 09:15

В Улан-Удэ шумахер на «Жигулях» сбил студентку

Мужчину за год 34 раза штрафовали за превышение скорости
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ шумахер на «Жигулях» сбил студентку
ДТП произошло днем 21 сентября на ул. Воронежской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» сбил девушку на пешеходном переходе. В результате наезда 17-летняя студентка получила травмы и была госпитализирована.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «ВАЗа» в течение года 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них 34 раза – за превышение скорости.

Фото: ГИБДД Бурятии
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