Происшествия 22.09.2023 в 09:15
В Улан-Удэ шумахер на «Жигулях» сбил студентку
Мужчину за год 34 раза штрафовали за превышение скорости
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло днем 21 сентября на ул. Воронежской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2101» сбил девушку на пешеходном переходе. В результате наезда 17-летняя студентка получила травмы и была госпитализирована.
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «ВАЗа» в течение года 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них 34 раза – за превышение скорости.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как отметили в Госавтоинспекции, водитель «ВАЗа» в течение года 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, из них 34 раза – за превышение скорости.
Фото: ГИБДД Бурятии
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