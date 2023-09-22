В Бурятии сельский байкер наехал на девочку

ДТП произошло днем 21 сентября на ул. Колхозной села Закалтус Кабанского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 17-летний водитель мотоцикла «Рэйсер», не имеющий прав, сбил 9-летнюю девочку. В результате наезда школьница получила травмы различной степени тяжести, её доставили в больницу.«В отношении несовершеннолетнего водителя составлен административный материал за вождение без прав. Также к административной ответственности привлечена мать подростка, являющаяся собственником мотоцикла. Её привлекли по ч.3 ст. 12.7 КоАП - за передачу мотоцикла сыну, не имеющему прав. Штраф по данной статье составляет 30 тысяч рублей», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии