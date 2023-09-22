Происшествия 22.09.2023 в 09:52
В Бурятии растет число взяточников
Чаще всего взятки берут чиновники, медики, правоохранители и лесники
Текст: Андрей Константинов
За 8 месяцев 2023 года правоохранители Бурятии вскрыли 74 факта взяточничества. Это уже больше, чем за весь 2022 год, когда было зарегистрировано 73 таких преступления, сообщили в республиканской прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, чаще всего взятки берут в сфере государственного и муниципального управления, здравоохранения, в органах правоохраны и лесной отрасли. В подавляющей части предметом взяток выступали деньги. Но также вскрывались факты получения незаконного вознаграждения и в виде оказания услуг, например, обслуживания автомобиля.
«Практика рассмотрения уголовных дел о взяточничестве в судах свидетельствует, что чаще всего виновным назначалось наказание в виде лишения свободы, штрафа. Также назначалось дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - рассказали в прокуратуре.
В качестве примера надзорное ведомство привело уголовное дело в отношении экс-председателя КУИ Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой, которую осудили по трем эпизодам получения взяток за незаконные сделки с муниципальным земельным фондом в интересах коммерческих организаций. Напомним, бывшую чиновницу приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 5 лет. Правда, отбытие наказания Кузовлевой отсрочили до достижения её ребенком 14-летнего возраста.
«Работа на данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры республики», - заверили в ведомстве.
Фото: «Номер один»
По данным надзорного ведомства, чаще всего взятки берут в сфере государственного и муниципального управления, здравоохранения, в органах правоохраны и лесной отрасли. В подавляющей части предметом взяток выступали деньги. Но также вскрывались факты получения незаконного вознаграждения и в виде оказания услуг, например, обслуживания автомобиля.
«Практика рассмотрения уголовных дел о взяточничестве в судах свидетельствует, что чаще всего виновным назначалось наказание в виде лишения свободы, штрафа. Также назначалось дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - рассказали в прокуратуре.
В качестве примера надзорное ведомство привело уголовное дело в отношении экс-председателя КУИ Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой, которую осудили по трем эпизодам получения взяток за незаконные сделки с муниципальным земельным фондом в интересах коммерческих организаций. Напомним, бывшую чиновницу приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 5 лет. Правда, отбытие наказания Кузовлевой отсрочили до достижения её ребенком 14-летнего возраста.
«Работа на данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры республики», - заверили в ведомстве.
Фото: «Номер один»
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