Происшествия 22.09.2023 в 09:52

В Бурятии растет число взяточников

Чаще всего взятки берут чиновники, медики, правоохранители и лесники
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии растет число взяточников
За 8 месяцев 2023 года правоохранители Бурятии вскрыли 74 факта взяточничества. Это уже больше, чем за весь 2022 год, когда было зарегистрировано 73 таких преступления, сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, чаще всего взятки берут в сфере государственного и муниципального управления, здравоохранения, в органах правоохраны и лесной отрасли. В подавляющей части предметом взяток выступали деньги. Но также вскрывались факты получения незаконного вознаграждения и в виде оказания услуг, например, обслуживания автомобиля.

«Практика рассмотрения уголовных дел о взяточничестве в судах свидетельствует, что чаще всего виновным назначалось наказание в виде лишения свободы, штрафа. Также назначалось дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - рассказали в прокуратуре.

В качестве примера надзорное ведомство привело уголовное дело в отношении экс-председателя КУИ Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой, которую осудили по трем эпизодам получения взяток за незаконные сделки с муниципальным земельным фондом в интересах коммерческих организаций. Напомним, бывшую чиновницу приговорили к 6 годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок 5 лет. Правда, отбытие наказания Кузовлевой отсрочили до достижения её ребенком 14-летнего возраста.

«Работа на данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры республики», - заверили в ведомстве.

Фото: «Номер один»
Теги
взятка

Все новости

В Бурятии без вести пропал 64-летний житель
22.09.2023 в 10:36
Мэр Улан-Удэ перенимает опыт Казани
22.09.2023 в 10:24
В Бурятии растет число взяточников
22.09.2023 в 09:52
В Бурятии сельский байкер наехал на девочку
22.09.2023 в 09:27
В Улан-Удэ шумахер на «Жигулях» сбил студентку
22.09.2023 в 09:15
Глава Бурятии: «Мы чтим тех, кто по-настоящему, искренне вкладывается в победу»
22.09.2023 в 09:05
Накопительная часть пенсии
22.09.2023 в 09:00
Мальчик из Бурятии пережил предательство и стал знаменитым
22.09.2023 в 06:00
Жителей Бурятии предупреждают о сезоне ОРВИ и гриппа
21.09.2023 в 16:57
Улан-Удэ вслед за республикой снял запрет на посещение лесов
21.09.2023 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
В Бурятии без вести пропал 64-летний житель
Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи
22.09.2023 в 10:36
В Бурятии сельский байкер наехал на девочку
9-летнюю школьницу госпитализировали в больницу
22.09.2023 в 09:27
В Улан-Удэ шумахер на «Жигулях» сбил студентку
Мужчину за год 34 раза штрафовали за превышение скорости
22.09.2023 в 09:15
В Бурятии дочь силой отобрала у матери деньги на выпивку и сигареты

За это молодой женщине дали условный срок

21.09.2023 в 16:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru