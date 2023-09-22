Происшествия 22.09.2023 в 10:36
В Бурятии без вести пропал 64-летний житель
Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи
Текст: Евгения Гармаева
В селе Баргузин Баргузинского района пропал Цивилев Алексей Алексеевич. Мужчина 19 сентября вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Одежда: бежевая куртка, бордовый джемпер, темно-синие спортивные брюки, черные резиновые сапоги, темно-зеленая шапка.
Инфорг: Лариса, 89146337353
Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: Лиза Алерт