Происшествия 22.09.2023 в 10:36

В Бурятии без вести пропал 64-летний житель

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии без вести пропал 64-летний житель

В селе Баргузин Баргузинского района пропал Цивилев Алексей Алексеевич. Мужчина 19 сентября вышел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи, сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: бежевая куртка, бордовый джемпер, темно-синие спортивные брюки, черные резиновые сапоги, темно-зеленая шапка.


Инфорг: Лариса, 89146337353

Сообщить о местонахождении пропавшего можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: Лиза Алерт

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