Житель Улан-Удэ убил сожительницу и сказал, что она умерла сама

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве сожительницы.Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 30 июня обвиняемый у себя дома в СНТ «Металлист» в Улан-Удэ на фоне алкогольного опьянения поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он с силой нанес женщине несколько ударов кулаками по голове. От полученных травм та скончалась на месте. Позвонив в скорую, мужчина сообщил, что сожительница скончалась по неизвестным причинам после употребления спиртного. Однако в последующем в ходе грамотно проведенного следователем допроса злоумышленник сознался в преступлении.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com