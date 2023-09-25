Происшествия 25.09.2023 в 09:22
Житель Улан-Удэ убил сожительницу и сказал, что она умерла сама
Однако злоумышленника быстро разоблачили
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве сожительницы.
Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 30 июня обвиняемый у себя дома в СНТ «Металлист» в Улан-Удэ на фоне алкогольного опьянения поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он с силой нанес женщине несколько ударов кулаками по голове. От полученных травм та скончалась на месте. Позвонив в скорую, мужчина сообщил, что сожительница скончалась по неизвестным причинам после употребления спиртного. Однако в последующем в ходе грамотно проведенного следователем допроса злоумышленник сознался в преступлении.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в следственном ведомстве, вечером 30 июня обвиняемый у себя дома в СНТ «Металлист» в Улан-Удэ на фоне алкогольного опьянения поссорился с сожительницей. В ходе конфликта он с силой нанес женщине несколько ударов кулаками по голове. От полученных травм та скончалась на месте. Позвонив в скорую, мужчина сообщил, что сожительница скончалась по неизвестным причинам после употребления спиртного. Однако в последующем в ходе грамотно проведенного следователем допроса злоумышленник сознался в преступлении.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Тегиубийство