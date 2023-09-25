Происшествия 25.09.2023 в 10:17
В Бурятии две женщины погибли в ДТП
Одна из них скончалась по вине пьяного водителя
Текст: Андрей Константинов
Смертельное ДТП произошло утром в воскресенье в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель «Лады Гранты», ехавший со стороны Новой Бряни, в 8 км от Заиграево не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 34-летняя пассажирка машины от полученных травм скончалась на месте.
Фото: ГИБДД Бурятии
Как уточнили в Госавтоинспекции, в больнице также умерла 29-летняя женщина, получившая травмы в ДТП на ул. Чертенкова в Улан-Удэ. Напомним, там в ночь с субботы на воскресенье 32-летний пьяный водитель «Тойоты Калдины» врезался в дерево. В результате аварии две пассажирки иномарки получили травмы и были госпитализированы в БСМП.
Фото: ГИБДД Бурятии
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