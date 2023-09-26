В Бурятии пожилой водитель врезался в бетонный блок

В результате аварии 69-летняя пассажирка автомобиля получила тупую травму живота. После оказания помощи медики отпустили её домой.





ДТП произошло днем 25 сентября на 308-м км автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан в Баргузинском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 71-летний водитель «Тойоты Кресты» не справился с управлением и врезался в бетонный блок.Фото: ГИБДД Бурятии