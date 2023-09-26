Происшествия 26.09.2023 в 11:19
В Бурятии из-за короткого замыкания удлинителя едва не сгорел дом
Пожар вспыхнул, когда в жилище никого не было
Текст: Андрей Константинов
Ранним утром 25 сентября в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме в селе Бичура.
«К моменту приезда огнеборцев в жилом доме было плотное задымление, очаг возгорания находился в спальной комнате. Существовала угроза распространения огня. Для ликвидации пожара потребовалось около 20 минут. В результате повреждена спальная комната на площади 15 кв.м. Пострадавших нет: на момент возгорания собственники дома отсутствовали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического удлинителя, расположенного в спальне возле кровати.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«К моменту приезда огнеборцев в жилом доме было плотное задымление, очаг возгорания находился в спальной комнате. Существовала угроза распространения огня. Для ликвидации пожара потребовалось около 20 минут. В результате повреждена спальная комната на площади 15 кв.м. Пострадавших нет: на момент возгорания собственники дома отсутствовали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрического удлинителя, расположенного в спальне возле кровати.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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