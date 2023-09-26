Происшествия 26.09.2023 в 11:53

Пьяный житель Улан-Удэ пытался на ходу выпрыгнуть из скорой

В итоге вместо больницы мужчина оказался в полиции
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Текст: Андрей Константинов
Пьяный житель Улан-Удэ пытался на ходу выпрыгнуть из скорой
Вчера днем в экстренные службы Улан-Удэ поступило сообщение о мужчине, который лежал возле дома на ул. Шумяцкого. На место прибыла скорая помощь и наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

«Росгвардейцы, оказав помощь в погрузке нетрезвого гражданина в скорую, уехали, а медики повезли мужчину в больницу. В ходе следования горожанин стал отказываться от госпитализации - попытался выйти на ходу, хватался за медицинское оборудование, разбрасывал по салону вещи, размахивал руками и оскорблял работников скорой. Медики нажали «тревожную кнопку» и вызвали наряд вневедомственной охраны», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Хулиган при виде приехавших росгвардейцев сразу же присмирел. Его доставили в полицию. В отношении 36-летнего горожанина возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства.

Фото: Росгвардия Бурятии
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