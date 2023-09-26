Происшествия 26.09.2023 в 14:53

Вор украл сумочки у двух улан-удэнок, пока те травили мошек

Женщины оставили квартиру незапертой, а сами ушли подышать на балкон
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Текст: Андрей Константинов
Вор украл сумочки у двух улан-удэнок, пока те травили мошек
Поздним вечером 26 сентября в полицию Улан-Удэ позвонила 47-летняя горожанка и сообщила о краже из её квартиры. Гражданка рассказала, что вместе с мамой травила дихлофосом мошкару, после чего обе женщины вышли на общий балкон, прикрыв, но не заперев входную дверь в жилище. Вернувшись, дамы обнаружили пропажу из прихожей своих сумочек, в одной из которых лежали телефон, 9 тысяч рублей и документы. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения на домофоне, полицейские увидели, как в многоквартирный дом заходит и вскоре покидает его с двумя дамскими сумками молодой человек. В подозреваемом они узнали 30-летнего уроженца Гусиноозерска, который в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за грабеж, квартирную кражу и хищение денег с банковского счета. По горячим следам злоумышленника задержали», - рассказали в МВД Бурятии.

Задержанный признался, что пришел в гости к малознакомому мужчине, с которым распивал спиртное днем ранее. Однако того на месте не оказалось. В этот момент злоумышленник заметил, что дверь в соседнюю квартиру приоткрыта. Сквозь щель он увидел в прихожей две сумочки и, не мешкая, похитил их.

Покинув дом, мужчина забрал себе телефон и деньги, а сумки выбросил в кустах в одном из дворов. Средства злоумышленник прогулял, а гаджет оставил себе для личного пользования.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон полицейские изъяли у злоумышленника, а сумочки нашли и вернули владелицам. Фигурант дела сейчас задержан, решается вопрос о заключении его под стражу», - сообщили в МВД.



Фото и видео: МВД Бурятии
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