Вор украл сумочки у двух улан-удэнок, пока те травили мошек

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Телефон полицейские изъяли у злоумышленника, а сумочки нашли и вернули владелицам. Фигурант дела сейчас задержан, решается вопрос о заключении его под стражу», - сообщили в МВД.











Поздним вечером 26 сентября в полицию Улан-Удэ позвонила 47-летняя горожанка и сообщила о краже из её квартиры. Гражданка рассказала, что вместе с мамой травила дихлофосом мошкару, после чего обе женщины вышли на общий балкон, прикрыв, но не заперев входную дверь в жилище. Вернувшись, дамы обнаружили пропажу из прихожей своих сумочек, в одной из которых лежали телефон, 9 тысяч рублей и документы. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения на домофоне, полицейские увидели, как в многоквартирный дом заходит и вскоре покидает его с двумя дамскими сумками молодой человек. В подозреваемом они узнали 30-летнего уроженца Гусиноозерска, который в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за грабеж, квартирную кражу и хищение денег с банковского счета. По горячим следам злоумышленника задержали», - рассказали в МВД Бурятии.Задержанный признался, что пришел в гости к малознакомому мужчине, с которым распивал спиртное днем ранее. Однако того на месте не оказалось. В этот момент злоумышленник заметил, что дверь в соседнюю квартиру приоткрыта. Сквозь щель он увидел в прихожей две сумочки и, не мешкая, похитил их.Покинув дом, мужчина забрал себе телефон и деньги, а сумки выбросил в кустах в одном из дворов. Средства злоумышленник прогулял, а гаджет оставил себе для личного пользования.Фото и видео: МВД Бурятии