Происшествия 26.09.2023 в 15:57

Жителя Улан-Удэ оштрафовали за укрывательство убийства

Мужчина помог преступнику избавиться от трупа и скрыть следы расправы
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за укрывательство убийства
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин в возрасте 58 и 62 лет. Один из них обвинялся в убийстве, второй – в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в ночь на 21 июня трое приятелей употребляли спиртное в квартире у одного из них на улице Невского в Улан-Удэ. Спустя некоторое время между двумя мужчинами произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил нож и ударил им в шею противника. От полученной раны тот скончался на месте.

«Третий мужчина по просьбе злоумышленника, укрывая совершенное им преступление, вынес тело покойного во двор, где бросил возле кустарника. После он избавился от орудия преступления и испачканных кровью вещей, замыл следы в квартире, а также постирал одежду. Несмотря на принятые меры, вскоре оба были изобличены и задержаны», - сообщили в следственном ведомстве.

Суд признал фигурантов дела виновными. Убийца получил 8 лет колонии строго режима. Его приятель за укрывательство преступления –штраф в размере 50 тыс. рублей.

Фото: «Номер один»
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