Происшествия 26.09.2023 в 17:18

В Бурятии поставили точку в деле об убийстве девушек в Клюквенной пади

Два бывших милиционера получили крупные сроки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии поставили точку в деле об убийстве девушек в Клюквенной пади
Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Советского райсуда Улан-Удэ по громкому уголовному делу об убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году. Его фигуранты, бывшие милиционеры Дмитрий Истомин и Евгений Инкин были признаны виновными и приговорены к 17 годам 10 месяцам и 16 годам 10 месяцам колонии строгого режима соответственно.

Осужденные и их защитники обжаловали приговоры в Верховном суде Бурятии, но безрезультатно.

«При рассмотрении уголовного дела суд апелляционной инстанции дал оценку всем доводам апелляционных жалоб осужденных и их защитников. Оснований, которые могли бы служить поводом для отмены приговора, судебной коллегией не установлено. Судебная коллегия признала назначенное Истомину и Инкину наказание отвечающим целям восстановления социальной справедливости и соразмерным содеянному. Без изменения оставлен приговор суда и в части разрешения гражданских исков потерпевших о компенсации причиненного в результате преступления морального вреда», - сообщили сегодня в Верховном суде Бурятии.

Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции.

По данным следствия, «в ночь на 10 августа 2002 года милиционеры вместе со знакомыми девушками приехали в местность Клюквенная падь, где стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными стражами порядка и девушками произошла ссора, во время которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими».

Правда, один из обвиняемых, Евгений Инкин, в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».

- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.

Летом 2021 года дело поступило в Кабанский райсуд, его рассматривали присяжные заседатели. В марте 2022 года они вынесли свой вердикт, признав всех трех обвиняемых непричастными к преступлению.

Сторона обвинения не согласилась с таким решением и подала жалобу. Верховный суд Бурятии ее удовлетворил, отменив оправдательный приговор и направив дело на новое рассмотрение. Правда, повторный суд над обвиняемыми состоялся уже не в Кабанском районе, а в Улан-Удэ. Он также проходил с участием присяжных заседателей, которые, на этот раз признали всех фигурантов виновными.

Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
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убийство

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