В Улан-Удэ молодой водитель без прав отправил в кому пассажира мотоцикла

ДТП с пострадавшим произошло поздним вечером 26 сентября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Кабанской 20-летний водитель «Тойоты Марк 2» при повороте налево не предоставил преимущества в движении и врезался в мотоцикл «Сузуки». В результате аварии тяжелые травмы получил пассажир байка – 48-летний мужчина, который ехал без мотошлема. В состоянии комы его госпитализировали в БСМП.Как отметили в Госавтоинспекции, 41-летний водитель мотоцикла был пьян и не имел соответствующих прав. К слову, у водителя «Тойоты» прав тоже не оказалось.Фото: ГИБДД Бурятии