Происшествия 27.09.2023 в 10:09

В Улан-Удэ молодой водитель без прав отправил в кому пассажира мотоцикла

Сам мотоциклист был пьян и также не имел прав
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ молодой водитель без прав отправил в кому пассажира мотоцикла
ДТП с пострадавшим произошло поздним вечером 26 сентября в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Кабанской 20-летний водитель «Тойоты Марк 2» при повороте налево не предоставил преимущества в движении и врезался в мотоцикл «Сузуки». В результате аварии тяжелые травмы получил пассажир байка – 48-летний мужчина, который ехал без мотошлема. В состоянии комы его госпитализировали в БСМП.

Как отметили в Госавтоинспекции, 41-летний водитель мотоцикла был пьян и не имел соответствующих прав. К слову, у водителя «Тойоты» прав тоже не оказалось.

Фото: ГИБДД Бурятии
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