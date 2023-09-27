Происшествия 27.09.2023 в 11:59

В Улан-Удэ постоялец гостиницы украл телефон у администратора

Когда в отель приехали росгвардейцы, мужчина выкинул гаджет в окно
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ постоялец гостиницы украл телефон у администратора
Ночью в одной из гостиниц в Железнодорожном районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны заметила в фойе мужчину. В это время к росгвардейцам подошла администратор и сообщила, что этот постоялец похитил из служебного кабинета ее телефон.

«Услышав обвинения, мужчина бросился бежать, однако росгвардейцы его быстро догнали и привели обратно в гостиницу. Администратор рассказала, что нетрезвый мужчина заселился в отель около полуночи. Когда женщина была на ресепшене, по камерам наблюдения она заметила, что постоялец ходит по коридору, а затем обнаружила пропажу телефона из служебного помещения», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Телефон правоохранители нашли на улице под окнами номера подозреваемого. Задержанного мужчину доставили в полицию, где он сознался в хищении. Ранее судимый 37-летний улан-удэнец рассказал, что когда его заподозрили в краже, он выкинул похищенный гаджет стоимостью 20 тысяч рублей в окно.

Фото: Росгвардия Бурятии
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