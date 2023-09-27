В Улан-Удэ постоялец гостиницы украл телефон у администратора

Ночью в одной из гостиниц в Железнодорожном районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны заметила в фойе мужчину. В это время к росгвардейцам подошла администратор и сообщила, что этот постоялец похитил из служебного кабинета ее телефон.«Услышав обвинения, мужчина бросился бежать, однако росгвардейцы его быстро догнали и привели обратно в гостиницу. Администратор рассказала, что нетрезвый мужчина заселился в отель около полуночи. Когда женщина была на ресепшене, по камерам наблюдения она заметила, что постоялец ходит по коридору, а затем обнаружила пропажу телефона из служебного помещения», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Телефон правоохранители нашли на улице под окнами номера подозреваемого. Задержанного мужчину доставили в полицию, где он сознался в хищении. Ранее судимый 37-летний улан-удэнец рассказал, что когда его заподозрили в краже, он выкинул похищенный гаджет стоимостью 20 тысяч рублей в окно.Фото: Росгвардия Бурятии