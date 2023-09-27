Происшествия 27.09.2023 в 12:46

В Улан-Удэ брат погибшего подростка засудил МВД

Министерство заставили выплатить компенсацию за действия своих сотрудников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ брат погибшего подростка засудил МВД
Верховный суд Бурятии поставил точку в тяжбе брата Никиты Кобелева с республиканским МВД. Мужчина отсудил компенсацию морального вреда за смерть своего родственника от рук полицейских.

Напомним, громкая история произошла еще в 2016 году. 17-летнего Никиту Кобелева и его друга задержали вечером 8 июня в магазине поселка Аршан по подозрению в краже велосипеда. Захват двух парней напоминал серьезную боевую операцию – в группе были сотрудники ОМОНа. Спустя несколько часов после задержания полицейские привезли Никиту Кобелева в Республиканскую больницу в состоянии глубокой комы. Парень скончался на руках врачей.

В смерти подростка обвинили пятерых полицейских. В зависимости от роли им инкриминировали превышение должностных полномочий с применением насилия и злоупотребление должностными полномочиями. В итоге суд признал всех фигурантов виновными. Четверо правоохранителей получили реальные сроки: от 3 до 8 лет, еще один - три года лишения свободы условно.

После вынесения приговора мать Никиты Кобелева подала иск к МВД Бурятии, потребовав взыскать с министерства компенсацию морального вреда в размере 150 миллионов рублей. Райсуд её требования удовлетворил частично, постановив взыскать «с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны Российской Федерации компенсацию морального вреда, причиненного преступлением, в размере 1000000 (один миллион) рублей». Верховный суд Бурятии, куда с апелляцией обратилась женщина, увеличил сумму компенсации до 2 миллионов.

Также в суд обратился и брат Никиты Кобелева. Он просил Фемиду взыскать с МВД компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей. Райсуд его требования удовлетворил частично, снизив запрашиваемую сумму до 2 миллионов.

Однако в МВД Бурятии с таким решением категорически не согласились и подали апелляцию. В своей жалобе представители министерства указали, что «факт родственных отношений сам по себе не является достаточным основанием для удовлетворения требований о взыскании компенсации морального вреда».

«Старший сын (истец по делу) женился и не проживал с матерью и погибшим братом. Судом первой инстанции не был установлен характер отношений между братьями. При этом каких-либо иных признаков причинения морального вреда истцу суд не установил и в решении не привел, ограничившись общими фразами. Вывод суда о наличии близких  родственных связей между братьями противоречит обстоятельствам, установленным решением суда по иску матери погибшего», - говорилось в жалобе МВД.

Рассмотрев материалы дела, Верховный суд Бурятии пришел к выводу, что доводы полиции имеют свой резон.

«С учетом того, что истец проживал отдельно, а погибший до момента поступления в техникум жил с матерью в отдаленном районе Бурятии, а в Улан-Удэ стал учиться только с сентября 2014 года, в отсутствие иных доказательств сложившегося характера родственных связей между погибшим и истцом, судебная коллегия полагает разумным и справедливым уменьшить взыскиваемый размер компенсации морального вреда, причиненного преступлением, за потерю брата до 1,5 миллиона рублей. По мнению коллегии, такая компенсация согласуется с конституционным принципом ценности жизни и здоровья, является соответствующей принципу адекватного и эффективного устранения нарушения и способна если не устранить перенесенные страдания, то хотя бы сгладить их остроту», - резюмировали в Верховном суде Бурятии.

Фото: «Номер один»
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