Происшествия 29.09.2023 в 09:03

Житель Улан-Удэ убивал собутыльника всем, что подвернулось под руку

В ход были пущены кулаки, ножи, кочерга и разделочная доска
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ убивал собутыльника всем, что подвернулось под руку
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 14 мая мужчина приехал в улус Тохой Селенгинского района к своему брату, в доме у которого встретил знакомого местного жителя. Втроем они стали распивать спиртное. Ночью на фоне алкогольного опьянения между мужчиной и гостем брата произошла ссора. В её ходе злоумышленник кулаками, разделочной доской, металлической кочергой и двумя ножами нанес противнику множество ударов по различным частям тела. От полученных травм тот скончался на месте.

После расправы мужчина покинул дом брата, вернулся в Улан-Удэ, где в течение нескольких дней скрывался у родственников, а затем бродяжничал. Однако вскоре его удалось разыскать и задержать.  

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
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